نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل المصري لمباراة انبي بالجولة العاشرة من الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة العاشرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق انبي والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الاثنين على ستاد السويس الجديد.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود حمدي لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمد مخلوف، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو ، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود جاد ، أحمد عيد، محمد دبش، حسن علي، سامادو أتدجيكو، سمير فكري، حسين فيصل، ليستويل أمانكونا، فخر الدين بن يوسف.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.