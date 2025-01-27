نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن شرقي في الطريق.. 3 أجانب سبقوه في اللعب للأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بات المغربي أشرف بن شرقي قريبًا من الانتقال لصفوف الأهلي حسب تقارير اعلامية وصحفية خلال الساعات الأخيرة، أكدت ارتباط اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأوضحت التقارير أن اللاعب المغربي بات قاب قوسين أو أدنى من فسخ عقده مع الريان القطري والانضمام لصفوف الأهلي لرغبته في لعب كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا.

المغربي بن شرقي صاحب الـ 30 عامًا سبق له اللعب بقميص الزمالك الغريم التقليدي للأهلي في مصر لمدة 3 مواسم في الفترة من 2019 إلى 2022.

وحال اتمام انتقاله لصفوف الأهلي سوف يصبح أشرف بن شرقي رابع لاعب أجنبي يدافع عن ألوان القطبين بعدما سبقه 3 لاعبين آخرين على مدار السنوات الماضية هم:

أحمد فيلكس

يُعتبر أحمد فيلكس من أبرز المهاجمين الأفارقة الذين تركوا بصمة في الكرة المصرية، انضم إلى صفوف النادي الأهلي في التسعينيات، حيث لعب للفريق خلال الفترة من 1993 إلى 1998 وقدم أداءً مذهلًا وساهم في تحقيق العديد من البطولات.

بعد رحيله عن الأهلي، عاد إلى مصر موسم 2001-2002، لكن هذه المرة عبر بوابة الزمالك، حيث خاض 20 مباراة وسجل 5 أهداف، إلا أنه لم يترك تأثيرًا كبيرًا مع الفريق الأبيض، لينتهي مشواره سريعًا معه.

حسين ياسر

بدأ حسين ياسر مسيرته في الكرة المصرية مع النادي الأهلي في الفترة من 2008 إلى 2010، ولم يحظَ بفرصة كبيرة لإثبات نفسه مع الفريق الأحمر، ما دفعه للانتقال إلى الزمالك عام 2010.

مع الفريق الأبيض، لعب 37 مباراة في الدوري سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6، بالإضافة إلى مشاركته في مباراتين بكأس مصر سجل خلالهما هدفًا، وثلاث مباريات بدوري أبطال إفريقيا أحرز فيها هدفًا واحدًا.

دومينيك دا سيلفا

المهاجم الموريتاني لعب في صفوف الأهلي من 2011 إلى 2014، حيث شارك في 56 مباراة سجل فيها 6 أهداف وصنع مثلها. ولكنه تعرض لانتقادات بسبب عدم استقرار مستواه، لينتقل بعد ذلك إلى الزمالك.

مع الفريق الأبيض، لعب 14 مباراة فقط سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين، قبل أن يواصل مسيرته بالانتقال إلى العروبة الإماراتي.

