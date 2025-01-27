نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تلقيه عرضا كرواتيا.. جروس يرفض رحيل هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تمسك كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك ببقاء حسام أشرف مهاجم الفريق بعد تلقيه عرضا كرواتيا.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن العرض الكرواتي لحسام جاء على سبيل الإعارة لمدة ٦ أشهر مقابل ٢٠٠ ألف دولار مع أحقية شراء مقابل مليون ونصف دولار.

وأتم شبانة بأن جروس أبلغ الإدارة بحاجته لخدمات اللاعب في ظل النقص العددي الذي يعاني منها الفريق.

