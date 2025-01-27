الرياضة

شبانة يكشف أسباب فشل صفقة مصطفى محمد

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شبانة يكشف أسباب فشل صفقة مصطفى محمد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بالنادي قد أغلقت ملف التعاقد مع مصطفى محمد نهائيا بسبب طلبات نادي نانت الفرنسي.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الأهلي دخل بقوة خلال الأيام الماضية في مفاوضات جادة لحسم صفقة مصطفى محمد على سبيل الإعارة حتى نهاية كأس العالم أو الوصول لاتفاق للإعارة مع وجود بند شراء.

وأضاف شبانة بأن نادي نانت رفض فكرة الإعارة باي شكل وطلب بيعه بشكل نهائي بمبلغ لا يقل عن ١٠ مليون يورو وهو ما يفوق إمكانيات الأهلي المادية.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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