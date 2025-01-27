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أحمد جودة - القاهرة - حصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على المركز الثالث في بطولة الشارقة الدولية الودية، بعد فوزه على الشارقة الإماراتي بنتيجة 35 - 21، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين.

الزمالك يتوج ببرونزية بطولة الشارقة الدولية لكرة اليد



قدم لاعبو الزمالك، أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 16 - 11 لصالح أبناء ميت عقبة، وواصل الفريق سيطرته على مجريات الشوط الثاني، لينتهي اللقاء لصالح الكوماندوز بنتيجة 35 - 21



وخاض الزمالك منافسات البطولة بقائمة تضم كل من: "أحمد الأحمر - محمود خليل فلفل - يوسف ناجي - بلال أحمد - أحمد حسام - جمال صلاح - عمر الفولي- زياد حشاد - أحمد سامح - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - شادي خليل - يوسف علي - هشام صلاح - عمر صادق بيبو ".



ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبد السلام ريشة مدربًا عامًا، وماركو ماركيس مدربًا لحارس المرمى، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، ومحمد أشرف أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا، ومحمد سامي إداريًا".

