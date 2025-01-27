تشكيل الهلال المتوقع أمام القادسية في الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - اختار البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القادسية، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة القادسية ضد الهلال

ينزل الهلال ضيفًا ثقيلًا على القادسية، مساء اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025 على ملعب "مدينة الأمير سعود"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام القادسية

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، رينان لودي.

خط الوسط: محمد كنو، روبين نيفيز، سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا، ماركوس ليوناردو، سالم الدوسري.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد القادسية في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

وتنقل مباراة القادسية ضد الهلال عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

