نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البريمييرليج تشرح سبب إعادة ركلة جزاء برنتفورد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدرت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمييرليج)، بيانًا شرحت فيه سبب إعادة فريق برنتفورد تسديد ركلة الجزاء في المباراة أمام كريستال بالاس، بعد أن أثارت الكثير من ردود الفعل المنتقدة.

البريمييرليج تشرح سبب إعادة ركلة جزاء برنتفورد

وحصل برنتفورد على ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني من المباراة، وأصابت تسديدته القائم. ولكن لم تدم احتفالات كريستال بالاس بتضييع خصمه هذه الفرصة الثمينة، اذ بعد تدخل تقنية الفيدية (VAR)، اتخذ الحكم قرار اعادة التسديدة.

ولفتت الرابطة إلى أن السبب يعود إلى دخول لاعب كريستال بالاس مارك جيهي إلى المربع الكبير قبل أن يسدد براين مبيومو الكرة، ما يوجب بالتالي إعادة التسديدة، وهذا ما حصل إنما هذه المرة نجح مبيومو في إدخال الكرة إلى المرمى. وتابع البيان: دخولجيهي اثّر على تحرك لاعبي فريق برنتفورد ومنعهم من متابعة الكرة، بعد ان شتتها.

ووفق قانون البريمييرليج في هذا المجال، فإنه لحظة تسديد الكرة، يعتبر أي لاعب يضع رجله على خط المربع آو على القوس التابع له متدخلًا، ولكن بهدف إعادة التسديدة، يجب على اللاعب المتدخل أن يكون قد اثّر على قدرة لاعبي الفريق الآخر متابعة الكرة في حال لم تدخل إلى المرمى.