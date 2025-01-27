تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة في الجولة العاشرة من الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - حدد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه الذي سيواجه الجونة، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

يلتقي الزمالك مع ضيفه الجونة، عصر اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025 على "ستاد القاهرة"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة

فى حراسة المرمي: محمد عواد

في خط الدفاع: عمر جابر- محمود الونش- حسام عبد المجيد- أحمد فتوح.

في خط الوسط: محمد شحاتة- نبيل عماد دونجا- عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو- مصطفى شلبي- حسام أشرف.

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد فريق الجونة في المركز الاخير والثامن عشر برصيد 6 نقاط.

وتنقل مباراة الزمالك ضد الجونة عبر شبكة قنوات " أون تايم سبورتس" الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.