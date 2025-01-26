نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابة تضرب مدافع الأهلي أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي، إلى الإصابة خلال مباراة فريقه مساء اليوم أمام بيراميدز.

وغادر ياسر إبراهيم المباراة في الدقيقة ٨٤ متأثرًا بالإصابة في العضلة الخلفية والتي تعرض لها خلال محاولة لحاقه بالكونغولي فيستون مايلي.

واضطر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لتغيير ياسر إبراهيم وإشراك زميله محمد عبد الله بدلًا منه.

ويلتقي الأهلي حاليًا ضيفه بيراميدز على استاد القاهرة الدولي في قمة الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.