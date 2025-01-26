نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتراجع أمام بيراميدز بهدف نظيف في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وتقدم بيرا بهدف رامي ربيعة والذي افتتح الاهداف بهدف عكسي في الدقيقة ١٨ ليهدي التقدم لنادي بيراميدز في الشوط الأول.

ويبحث الفريقين حصد نقاط المباراة من أجل التأكيد على الصداراة



واختار مارسيل كولر تشكيل فريقه للمواجهة والذي جاء كالتي:-

‎في حراسة المرمى: محمد الشناوي

‎في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - مصطفى العش

‎في خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - كريم وليد

‎في خط الهجوم: حسين الشحات - إمام عاشور - كريم الدبيس.



وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

