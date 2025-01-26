الرياضة

بهدف عكسي.. رامي ربيعة يهدي التقدم لبيراميدز أمام الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

بهدف عكسي.. رامي ربيعة يهدي التقدم لبيراميدز أمام الأهلي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف عكسي.. رامي ربيعة يهدي التقدم لبيراميدز أمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من أمام بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

رامي ربيعة يهدي التقدم لبيراميدز 

وأحرز رامي ربيعة هدف عكسي في الدقيقة ١٨ ليهدي التقدم لنادي بيراميدز في الشوط الأول.
ويبحث الفريقين حصد نقاط المباراة من أجل التأكيد على الصداراة

واختار مارسيل كولر تشكيل فريقه للمواجهة والذي جاء كالتي:-

‎في حراسة المرمى: محمد الشناوي
‎في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - مصطفى العش
‎في خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - كريم وليد
‎في خط الهجوم: حسين الشحات - إمام عاشور - كريم الدبيس.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق  

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا