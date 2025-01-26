إنزاجي يُعلن تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة ليتشي في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة ليتشي، في إطار منافسات مسابقة الكالتشيو، لموسم 2024 - 2025.

إنتر ميلان يواجه ليتشي في الكالتشيو

ويستقبل ملعب فيا ديل ماري، مباراة ليتشي وإنتر ميلان، ضمن فعاليات الجولة 22 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتنطلق أحداث المواجهة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، تحت صافرة الحكم الإيطالي ليفيو مارينيللي.

ويحتل الإنتر وصافة ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 47 نقطة من 20 مباراة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر فريق نابولي، والذي يمتلك في رصيده 53 نقطة من 22 مواجهة، بينما يأتي ليتشي في المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة.

وجاء تشكيل إنتر ميلان، كالتالي:

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: باستوني - دي فري - دارميان.

خط الوسط: اوقتسو - مخيتاريان - زيلنيسكي - فراتيسي - دومفريس.

خط الهجوم: تورام - مارتينيز.

القنوات الناقلة لمواجهة إنتر ميلان وليتشي في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على قناة AD SPORTS PREMIUM 1.

