الرياضة

عاجل.. استبعاد نجم بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

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عاجل.. استبعاد نجم بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش استبعاد رمضان صبحي من قائمة في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في السابعة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وفي نهاية مران الأمس شعر رمضان صبحي ببعض الآلام وخضع لأشعة أثبتت معاناته من شد في العضلة الخلفية وبالتالي تقرر استبعاده من معسكر المباراة.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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