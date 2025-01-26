نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. استبعاد نجم بيراميدز قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش استبعاد رمضان صبحي من قائمة مباراة الأهلي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في السابعة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وفي نهاية مران الأمس شعر رمضان صبحي ببعض الآلام وخضع لأشعة أثبتت معاناته من شد في العضلة الخلفية وبالتالي تقرر استبعاده من معسكر المباراة.

