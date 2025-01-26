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أحمد جودة - القاهرة - فوز الإتصالات ولافيينا وكهرباء الإسماعيليةوتعادل السكة الحديد بدوري المحترفين

أسفرت نتائج منافسات الجولة التاسعة عشر لدوري المحترفين عن فوز فريق المصرية للاتصالات بقيادة عمرو أنور علي فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصرية للاتصالات بهدفين نظيفين سجلهما مصطفى فوزي وأحمد ميكي،ميكي، واستطاع سبورتنج من تسجيل هدف في الشوط الثاني

- تلقي فريق المنصورة بقيادة علاء نوح الهزيمة على ستاد نبروه من فريق لافيينا بقيادة مصطفى عبده بهدف دون رد سجله مايكل ايجيبمبا في الشوط الثاني.

- فوز فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكتاني على فريق منتخب السويس بقيادة اشرف خضر بثلاثية مقابل هدفين.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله تقدم منتخب السويس بهدف احمد خالد في الدقيقة 17.

وتعادل محمد شيكا للكهرباء في الوقت الضائع.

واضاف عوض التهامي الهدف الثاني للسويس واستطاع شحته من تسجيل الهدف الثاني لكهرباء الإسماعيلية بالدقيقة 12 من الشوط الثاني.

وتمكن محمد شيكا من تسجيل الهدف الثانى له والثالث للكهرباء في الوقت الضائع من المباراة.

- تعادل فريق ديروط بقيادة الكسندروف فريق السكه الحديد بقيادة ايمن المزين بهدف لمثله انتهى الشوط الأول بهدف دون رد سجله محمود عجيب في الدقيقة 11 من الشوط الأول.

وتعادل السكة الحديد بهدف محمود عبد العاطي في الدقيقة 37 من الشوط الثاني

- تعادل فريق بروكسي بقيادة محمد حامد مع فريق وادي دجلة متصدر المجموعة بقيادة محمد الشيخ سلبيًا.

- تعادل فريق بترول اسيوط بقيادة سعيد صبحي مع فريق

الداخلية بقيادة عمرو جمال سلبيًا

وتعادل فريق اسوان بقيادة هيثم الفيل مع فريق أبو قير للاسمدة بقيادة محمد عطيه بهدف لكل منهما.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق ابو قير للاسمده بهدف محمد عصام، وتعادل محمد أسامه لأسوان في الشوط الثاني.



الترتيب:

1- وادي دجلة39نقطة

2 - المصرية للاتصالات 37 نقطه

3- المقاولون العرب 35نقطة

3 - المصرية للاتصالات 34 نقطه

4- أبو قير للاسمده 34نقطة

5- كهرباء الإسماعيلية 33 نقطة

6- الترسانة 29 نقطة

7- أسوان 27نقطة

8- بروكسى 27 نقطة

9-- القناة 25 نقطة

10 - السكة 25 نقطة

11 - الداخلية 24 نقطة

12 - البترول 24 نقطة

13- البلدية 20 نقطة

14 - لافيينا 20 نقطة

15- راية 17 نقطة

16- منتخب السويس 17 نقطة

17 - المنصورة 17 نقطة

18 - طنطا 14 نقطة

19- سبورتنج 13 نقطة

20 - ديروط 11 نقطة