الرياضة

عاجل.. تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري

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عاجل.. تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز التي تقام مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس، مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، حسين الشحات، كريم وليد.

خط الهجوم: إمام عاشور.
 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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