نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة النصر والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2024

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم نحو ملعب "الأول بارك"، حيث يستضيف نادي النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نظيره الفتح في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري السعودي الممتاز. ويدخل النصر هذا اللقاء بطموح كبير للارتقاء في جدول الترتيب والصعود إلى المركز الثالث، مما يضيف حماسًا وتنافسًا لهذه المواجهة المنتظرة.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة النصر والفتح من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة النصر والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2024

موعد مباراة النصر ضد الفتح اليوم



تُقام مباراة النصر والفتح اليوم وفق التوقيتات التالية:

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية.

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت ليبيا.

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفتح



سيتم بث مباراة النصر والفتح مباشرة عبر قنوات SSC السعودية، والتي تُعد الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي. يمكن متابعة اللقاء عبر القنوات التالية:

SSC1 HD.

SSC5 HD.

تردد قناة SSC1 HD

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

معلق المباراة



أعلنت قنوات SSC أن المعلق الرياضي عبدالله الحربي سيكون المسؤول عن التعليق على أحداث اللقاء بين النصر والفتح.

تشكيل النصر المتوقع اليوم



من المتوقع أن يبدأ المدرب بتشكيلة قوية تضم أبرز نجوم الفريق، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني. يأتي تشكيل النصر المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام – محمد سيماكان – إيمريك لابورت – نواف بوشل.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو – علي الحسن.

خط الهجوم: أنجيلو جابرييل – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي



يحتل نادي النصر حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة للصعود إلى المركز الثالث. أما فريق الفتح فيدخل اللقاء بأمل تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في الترتيب العام.