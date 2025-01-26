تكريم فريق الحرس السلطاني العماني لرماية «التارجت سبرنت»

مسقط ـ العُمانية: كرَّم اللواء الركن سالم بن علي الحوسني قائد الحرس السُّلطاني العُماني أمس فريق الحرس السُّلطاني العُماني لرماية (التارجت سبرنت) الحاصل على المركز الأول على المستوى العام في مسابقة قوات السُّلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى لرماية (التارجت سبرنت) لعام 2025م وتحقيقه لعدد من المراكز الأولى في مختلف منافسات البطولة. وهنأ اللواء الركن قائد الحرس السُّلطاني العُماني الفريق على هذا التتويج والإنجاز المشرف، مشيدًا بالمستوى والأداء العالي الذي ظهر به الرماة خلال منافسات البطولة، كما أشاد قائد الحرس السُّلطاني العُماني بجهود الطاقم الإداري والتدريبي وحرصهم على الارتقاء بقدرات الرماة ورفع مستوياتهم من خلال الاستعداد الجيد والتدريب المتواصل، ما أثـمر ذلك على تحقيق المراكز الأولى في المسابقة. حضر التكريم عدد من كبار الضباط وجمع من منتسبي الحرس السُّلطاني العُماني.

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