اليوم.. ختام الأدوار التمهيدية فـي ثمانيات كرة القدم للمؤسسات الحكومية

تختتم مساء اليوم منافسات الأدوار التمهيدية في بطولة وزارة الثقافة والرياضة والشباب لثمانيات كرة القدم للمؤسسات الحكومية وذلك بإقامة 8 مباريات، ففي المجموعة الخامسة سيلعب فريق هيئة حماية المستهلك ضد فريق وزارة المالية، وسيواجه فريق وزارة الطاقة والمعادن نظيره فريق هيئة الطيران المدني، في المجموعة السادسة، سيتنافس فريق جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة مع فريق هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيلاقي فريق وزارة العمل نظيره فريق هيئة تنظيم الخدمات العامة، أما في المجموعة السابعة، سيلعب فريق ديوان البلاط السلطاني ضد فريق وزارة التراث والسياحة، وسيواجه فريق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فريق الأكاديمية السلطانية العمانية، فيما سيلعب في المجموعة الثامنة فريق وزارة الإعلام مع فريق وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وسيواجه فريق هيئة تنظيم الاتصالات فريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وستبدأ المباريات من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة مساءً في ملعب نادي الأمل الرياضي. وانتهت منافسات الجولة الثانية من البطولة، بتعادل فريقي بلدية مسقط ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بنتيجة 1/‏1، وتفوق فريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على فريق وزارة العدل والشؤون القانونية بنتيجة 1/‏0، أما في المجموعة الثانية فاز فريق المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على فريق وزارة الداخلية بهدفين مقابل هدف وحيد، وتغلب فريق شؤون البلاط السلطاني على فريق هيئة البيئة بنتيجة 1/‏0، وفي المجموعة الثالثة تعادل فريقا وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والرياضة والشباب بنتيجة 0/‏0، وتقدم فريق المجلس الأعلى للقضاء على فريق وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بـ3 أهداف دون رد، وفي المجموعة الرابعة تعادل فريقا مجلس الشورى ووزارة الاقتصاد بنتيجة 0/‏0، كما تعادل فريقا البنك المركزي العماني وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بنتيجة 0/‏0، أما منافسات المجموعة الخامسة انتهت بتعادل فريقي هيئة الطيران المدني وهيئة حماية المستهلك بنتيجة 0/‏0، وتفوق فريق وزارة الطاقة والمعادن على فريق وزارة المالية بنتيجة 4/‏3، وفي المجموعة السادسة فاز فريق هيئة تنظيم الخدمات العامة على فريق على فريق جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة بنتيجة 2/‏1، واكتسح فريق وزارة العمل نظيره فريق هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـ5 أهداف مقابل هدف وحيد، أما في المجموعة السابعة حقق فريق ديوان البلاط السلطاني فوزا كبيرا على فريق الأكاديمية السلطانية العمانية بنتيجة 7/‏0، وتقدم فريق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على فريق وزارة التراث والسياحة بنتيجة 1/‏0، وفي المجموعة الثامنة تعادل فريقا الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزرة الإعلام بنتيجة 1/‏1، وتغلب فريق وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على فريق هيئة تنظيم الاتصالات بـ3 أهداف دون رد.