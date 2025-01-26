القطري ناصر العطية يتوج بـ «رالي عمان الدولي» فـي نسخته الـ٢٨ بـصحار

توج المتسابق العالمي ناصر بن صالح العطية بلقب رالي عُمان الدولي ٢٠٢٥، في نسخته الثامنة والعشرين والتي أقيمت في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، واختتمت مساء امس الأول تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، بمشاركة (24) متسابقا من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والأردن ، ولبنان، وإيرلندا، وفرنسا، و البرتغال، والهند ، وجاء في المركز الثاني في الترتيب العام المتسابق السعودي راكان الراشد، وحل في المركز الثالث القطري ناصر بن خليفة العطية، فيما فاز بالمركز الرابع المتسابق القطري راشد المهندي، وحقق المتسابق الأردني شادي شعبان المركز الخامس، وحصد المتسابق العماني عبدالله الزبير المركز السادس، وحل في المركز السابع المتسابق السعودي إبراهيم المهنا. وحصد المركز الثامن المتسابق العماني عبدالله الرواحي، وحل في المركز التاسع المتسابق اللبناني شادي الفقيه، فيما ذهب المركز العاشر في الترتيب العام للمتسابقة السعودية يُسرا اسماعيل الجزّار، أما في نتائج الرالي الوطني للمتسابقين من سلطنة عمان فقد حقق المتسابق زكريا العوفي المركز الأول، فيما ذهب المركز الثاني لكل من المتسابق سالم الطوقي، وحصل على المركز الثالث هيثم الزدجالي، وحصد المتسابق بصير القاسمي المركز الرابع. تجدر الإشارة إلى أن رالي عُمان ٢٠٢٥ يمثل الجولة الأولى من بطولة راليات الشرق الأوسط للموسم ٢٠٢٥.

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