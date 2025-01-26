تواصل منافسات اليوم الثاني من السباق الختامي للهجن على ميدان صحار

اشتمل على 15 شوطًا

صحار ـ العُمانية : انطلقت أمس على ميدان سباقات الهجن بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة أشواط اليوم الثاني للسباق الختامي التي ينظمها الاتحاد العماني لسباقات للهجن على فترتين صباحية ومسائية، بمشاركة ملاك ومضمري الهجن من سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت أشواط اليوم الثاني التي خصصت لفئة الحجائج منافسات وإثارة بين الهجن المشاركة، والتي شملت 15 شوطًا، وجاءت نتائجها كالتالي: ففي الشوط الأول لفئة الحجائج بكار، حصلت الشاهينية لمالكها حمد بن مسلم الجحافي على المركز الأول، فيما حصلت سيرف لمالكها سيف بن علي الدرعي على المركز الثاني وحصلت المزن لمالكها عبدالله بن طويرش الوهيبي على المركز الثالث.

وفي الشوط الثاني لفئة الحجائج بكار، حصلت الزود لمالكها محمود بن مسلم الجنيبي على المركز الأول، وجاءت هملولة لمالكها حميد بن سعيد السيفي على المركز الثاني، وحصلت عزايم لمالكها محمد بن علي الحميدي الوهيبي على المركز الثالث. وفي الشوط الثالث لفئة الحجائج جعدان جاء صمصام لمالكه عوض بن سعيد الكتبي بالمركز الأول، وحصل السياسي لمالكه هزاع بن محمد الجديلي على المركز الثاني، وفي المركز الثالث جاء الخطير لمالكه سيف بن ناصر بن جميل الرشيدي. أما في الشوط الرابع لفئة الحجائج بكار، جاءت سمحة لمالكها سعيد بن أحمد الحرسوسي بالمركز الأول، وجاءت تنويه لمالكها الحمدي بن سالم الدرعي بالمركز الثاني، فيما حصلت هيليمان لمالكها سعود بن سالم الزرعي على المركز الثالث. وفي الشوط الخامس لفئة الحجائج بكار، جاءت انتباه لمالكها راشد بن عبيد الوهيبي في المركز الأول، وحصلت جميلة لمالكها عمر بن سعيد بن صقر الجابري على المركز الثاني، وفي المركز الثالث جاءت مشغلة لمالكها راشد بن علي بن سلطان المشايخي في المركز الثالث. وفي الشوط السادس لفئة الحجائج جعدان، جاء في المركز الأول ولد اهتمام للهجانة السلطانية، وجاء مجمل لمالكه سعيد بن عبدالله الغفيلي في المركز الثاني، وحصل شاهين لمالكه علي بن سعيد الهاشمي بالمركز الثالث. وفي الشوط السابع لفئة الحجائج بكار، جاءت حضور لمالكها حمد بن سالم الغفيلي في المركز الأول، وجاءت انجاز لمالكه محمد بن سلطان الدرعي بالمركز الثاني، وجاءت الذيبة لمالكها أحمد بن سالم المغيري في المركز الثالث.أما في الشوط الثامن لفئة الحجائج بكار جاءت العين لمالكها حمد بن سالم الغفيلي في المركز الأول، وحصلت صروح لمالكها حميد بن حمد العمري على المركز الثاني، وجاءت الشاهينية لمالكها محمد بن سيف الدرعي في المركز الثالث.وفي الشوط التاسع لفئة الحجائج جعدان، جاء في المركز الأول الشارد لمالكه أسعد بن عامر الغفيلي، وحصل مشتاج لمالكه ماهر بن سالم الجحافي على المركز الثاني، وجاء شاهين لمالكه علي بن سعيد الهاشمي بالمركز الثالث.وفي الشوط العاشر لفئة الحجائج بكار، حصلت جمايل لمالكها حميد بن حمد العمري على المركز الأول، وجاءت نيران لمالكها سعيد بن سالم الجديلي على المركز الثاني، وحصلت نوادر لمالكها سعيد بن أحمد الجنيبي على المركز الثالث.

وفي الشوط 11لفئة الحجائج جعدان، جاء الطاير لمالكه سعيد بن العبد العويسي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاء شاهين لمالكه سعيد بن عامر المغيري بالمركز الثاني، وجاءت قماري لمالكه مهنا بن مبخوت بن محمد مسن في المركز الثالث.وفي الشوط 12 لفئة الحجائج بكار، جاءت حشمة لمالكها سعيد بن علي المالكي في المركز الأول، وحصلت لضى لمالكها جاسم بن محمد السعدي على المركز الثاني، فيما حصلت طرفه لمالكها علي بن سعيد الكعبي على المركز الثالث، أما في الشوط 13 لفئة الحجائج جعدان، حصل شاهين لمالكه ذياب بن ظافر المقبالي على المركز الأول، وجاء سياف لمالكه محمد بن راشد الدرعي في المركز الثاني، وحصل منور لمالكه حميد بن سعيد بن سلطان السيفي على المركز الثالث.وفي الشوط 14لفئة الحجائج بكار، جاءت سيوف لمالكها عوض بن علي البلوشي في المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني الزود لمالكها محمد بن عامر العمري، وحصلت فرحة لمالكها محمد بن علي الوهيبي على المركز الثالث.وفي الشوط 15لفئة الحجائج جعدان، حصل أديب لمالكه بدر بن سليمان المسكري على المركز الأول، وجاء كفو لمالكه حمد بن محمد الوهيبي في المركز الثاني، وحصل ملبى لمالكه سعيد بن سالم الوهيبي على المركز الثالث.

هذا، وتقام في الفترة المسائية فعاليات القرية التراثية المصاحبة للسباق السنوي والتي تقام على ميدان صحار لسباقات الهجن، وتشارك فيها عدد من الأسر المنتجة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف اليدوية، حيث تعرض منتجات محلية متعلقة بالهجن، إلى جانب معارض للصناعات التقليدية كالفخاريات والسعفيات والفضيات، مع إقامة الأمسيات الشعرية والفنون التقليدية.