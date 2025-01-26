منافسات حاسمة فـي دوري أبطال جنوب الباطنة

العوابي ـ من حمود الخروصي:

تستمر المنافسة والأجواء الجماهيرية في دوري أبطال محافظة جنوب الباطنة لكرة القدم 2025 والذي ينظمه المركز الرياضي بولاية العوابي، حيث شهد الأسبوع الثالث من الدوري نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات والذي تميز بمنافسات قوية ومباريات حماسية بين الفرق، حيث لم يتمكن سوى فريق واحد من حسم التأهل إلى الدور الثاني حتى الآن، وتأجل حسم التأهل لبقية الفرق إلى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ففي المجموعة الثالثة تمكن فريق النور من نادي نخل من اقتناص ثلاث نقاط ثمينة بعد تغلبه على فريق وبل من نادي الرستاق بهدفين مقابل هدف، سجل للنور سعيد الحضرمي في الدقيقة 12 وسند الحضرمي في الدقيقة 26، بينما سجل لفريق وبل محمد الضوياني في الدقيقة 66، وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة، تمكن فريق القرط، من نادي المصنعة، من كسب ثلاث نقاط ثمينة بعد تغلبه على حامل اللقب فريق المزرع من نادي الشباب، بهدفين مقابل هدف، سجل للقرط أمجد السعدي في الدقيقة 53 وعبدالرحمن اليعقوبي في الدقيقة 88، ليصل القرط إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة ويقترب من الصعود إلى الدور الثاني.

أما في المجموعة الرابعة، استطاع فريق جماء، من نادي الرستاق، الحصول على ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على فريق القريم من نادي المصنعة، بهدفين مقابل لا شيء، سجل لفريق جماء أفلح الجرادي في الدقيقة الثالثة وأمجد السعدي في الدقيقة 39، ليتصدر فريق جماء مجموعته بأربع نقاط، وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة، تفوق فريق الهرم من نادي الشباب على فريق الأهلي من المركز الرياضي بالعوابي، سجل فريق الأهلي أولاً في الدقيقة 77 عن طريق أسامة الزعابي، ليعود فريق الهرم ويسجل هدف التعادل عن طريق لاعبه عيسى البلوشي في الدقيقة 83، ومن ثم سجل أسعد اليحمدي هدف الفوز من ضربة جزاء في الدقيقة 92، وبذلك وصل فريق الهرم إلى النقطة الرابعة برفقة فريق جماء في الصدارة.