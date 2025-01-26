انت الأن تتابع خبر ملخص مباراة باريس سان جيرمان وريمس والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حسم التعادل الإيجابي 1-1 اللقاء الذي جمع بين فريقي سان جيرمان وستاد ريمس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الفرنسي.
استهل فريق باريس سان جيرمان التسجيل عبر نجمه عثمان ديمبيلي في الدقيقة 47، ليمنح فريقه التقدم في بداية الشوط الثاني. ومع بداية الشوط الثاني، رد فريق ستاد ريمس سريعًا، حيث نجح كايتو ناكامورا في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 57. ورغم محاولات الفريقين في الشوط الثاني، إلا أن المباراة انتهت بتقاسم النقاط.