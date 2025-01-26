انت الأن تتابع خبر ملخص مباراة باريس سان جيرمان وريمس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسم التعادل الإيجابي 1-1 اللقاء الذي جمع بين فريقي سان جيرمان وستاد ​ريمس​، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من ​​الدوري الفرنسي​​.

استهل فريق ​​باريس سان جيرمان​​ التسجيل عبر نجمه ​عثمان ديمبيلي​ في الدقيقة 47، ليمنح فريقه التقدم في بداية الشوط الثاني. ومع بداية الشوط الثاني، رد فريق ​ستاد ريمس​ سريعًا، حيث نجح كايتو ناكامورا في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 57. ورغم محاولات الفريقين في الشوط الثاني، إلا أن المباراة انتهت بتقاسم النقاط.