نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "منبوذ" برشلونة يقترب من الانضمام إلى فنربخشة التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى فنربخشة بقيادة المدرب البرتغالي جوزية مورينيو في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتعزيز فرصه في المنافسة على لقب الدوري التركي الممتاز.

فنربخشة التركي يكثف مفاوضاته لضم آنسو فاتي

ووفقًا لما ذكرته صحفية AS الإسبانية اليوم الأحد، فإن النادي التركي يكثف مفاوضاته في الوقت الحالي للتعاقد مع الإسباني آنسو فاني لاعب برشلونة، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأكدت الصحفية، أن فتربخشة يرغب في الحصول على خدمات الإسباني فاتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى وجود رغبة من جانب الألماني هانسي فليك في رحيل آنسو فاتي عن صفوف النادي الكتالوني، بسبب تراجع مستواه وكثرة إصاباته.

ويحتل فنربخشة وصافة ترتيب جدول الدوري التركي برصيد 45 نقطة من 19 مباراة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر جلطة سراي والذي يمتلك في رصيده 53 نقطة، من 20 مواجهة.

وكان قد أعلن النادي التركي منذ أيام عن التعاقد مع السلوفاكي ميلان سكرينيار، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

