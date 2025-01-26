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أحمد جودة - القاهرة - استبعاد احمد عادل مهاجم منتخب اليد الأول من قائمة كاب فيردي اليوم، بسبب إصابته بنزلة برد خفيفة جعلت المدير الفني الأسباني باستور يفضل راحته للاستشفاء وادخاره لمواجهات دور الثمانية.

نزلة برد تبعد أحمد عادل عن مواجهة كاب فيردي



تألق احمد عادل مع منتخبنا منذ بداية بطولة العالم وأصبح من اهم الأوراق الرابحة، وساهم بقوة في كل انتصارات فراعنة اليد.

واعلن الجهاز الفني بقيادة باستور قائمة المباراة وجاءت علي النحو التالي

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

بلال إبراهيم مسعود (بيرجشير الألماني)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

ياسر سيف (الأهلي)

محمد طارق (الزمالك).