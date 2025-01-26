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أحمد جودة - القاهرة - نجح ميلان في خطف ثلاث نقاط ثمينة من بارما بالفوز عليه بثلاثة أهداف هدفين وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

تشكيل الاتحاد السكندري والإسماعيلي فى دوري نايل

وبهذه النتيجة، يحتل ميلان المركز السادس برصيد 34 نقطة في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل بارما المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

بدأ الشوط الأول بسيطرة من لاعبي ميلان في أول ثلث ساعة من الشوط. وفي الدقيقة 21، عرقل أحد مدافعي بارما رافائيل لياو نجم ميلان الذي طالب حكم المباراة بركلة جزاء ولكن حكم اللقاء أشار باستمرار اللعب.

فاجأ لاعبو بارما الجميع عندما سجلوا أول أهدافهم في الدقيقة 24 عن طريق مانيو كانسيليري الذي اخترق دفاع ميلان قبل أن يجمع تمريرة رائعة ويسدد كرة دقيقة سكنت شباك مرمى ميلان.

في الدقيقة 38، نجح كريستيان بوليسيتش نجم ميلان في تسجيل هدف التعادل عندما سدد كرة قوية استقرت في الجانب الأيسر لمرمى بارما لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني، جاء متكافئا ومتعادلا من الجانبين حتى نجح لاعبو بارما في تسجيل الهدف الثاني لهم في الدقيقة 80 من عمر المباراة عن طريق إنريكو ديل براتو الذي راوغ دفاع ميلان وسجل الهدف من زاوية ضيقة.

في الدقيقة 88، خطف لاعبو ميلان هدف التعادل عن طريق بافالوفيتش الذي سدد الكرة برأسه في الجانب الأيمن لمرمى بارما ليعلن عن هدف التعادل والثاني لميلان.

في الدقيقة 92، نجح ريجيندرز نجم ميلان في خطف هدف الفوز لفريقه عندما استلم تمريرة رائعة من داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة على يمين مرمى بارما وينتهي اللقاء بفوز ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.