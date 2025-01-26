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أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد فتحي رئيس بعثة منتخبنا الأول لكرة اليد في كرواتيا، أن أحمد هشام السيد "دودو" بخير وتعافي من إصابة الركبة التي لحقت به في مباراة كرواتيا.

رئيس بعثة اليد: دودو جاهز ولكن باستور فضل ادخاره لدور الثمانية

وكان جاهزا للدفع به في مباراة كاب فيردي اليوم بعدما منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمشاركة، ولكن القرار الأخير باجماع الاراء كان ادخار اللاعب حرصا عليه من قوة الالتحامات العنيفه من مدافعي كاب فيردي.

ودعم باستور المدير الفني الإسباني بقوة هذا القرار خاصة ان لاعبي كاب فيردي يتمتعون بقوة جسمانية وبدنية كبيرة والخوف من تكرار الاصابه أو تعرضه لدفعه عنيفه، بالإضافة إلى ذلك اكد المدير الفني باستور ان حاجته للاعب اكثر في مواجهات دور الثمانية ولذلك فضل راحته اليوم واستمرار تجهيزه للمستقبل.

تجدر الإشارة إلى ان احمد هشام نجم منتخبنا تعرض لاصابة في الركبة في مباراة كرواتيا وبذل الجهاز الطبي مجهودا كبيرا من اجل تجهيزه واستعادة خدماته في البطولة بعدما أعدت الأشعة الطبية والفحوصات حاجاته للراحة لمدة أسبوع بعد إصابته بكدمه في الركبة