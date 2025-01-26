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أحمد جودة - القاهرة - حقق تشايكور ريزا سبور فوزا مثيرا على ضيفه أضنة ديمرسبور 3 /2 اليوم الأحد بالمرحلة الحادية والعشرين من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

تشايكور يحقق فوزا مثيرا على أضنة ديمرسبور بالدوري التركي

وانتهى الشوط الأول بتقدم تشايكور بهدف دون رد، سجله إبراهيم أولاويين في الدقيقة 30.

وبعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني أضاف علي سوي الهدف الثاني لأصحاب الأرض ثم رد بونيامين بالات بهدف لأضنة ديمرسبور في الدقيقة 52.

وتحصل تشايكور على ضربة جزاء في الدقيقة 69 سجل منها الجزائري رشيد غزال الهدف الثالث قبل أن يسجل مايسترو الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 82.

الفوز رفع رصيد تشايكور إلى 27 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد أضنة ديمرسبور عند خمس نقاط في المركز الأخير.