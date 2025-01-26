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أحمد جودة - القاهرة -

يستهدف الإسكتلندي أندي موراي تحسين قدراته التدريبية بعد تجربته الأولى كمدرب في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى مع النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

موراي يستهدف تحسين قدراته التدريبية

انسحب ديوكوفيتش بداعي الإصابة من مباراته أمام الألماني ألكسندر زفيريف في المربع الذهبي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، لكن لم تتضح الصورة بعد بشأن ما إذا كان سيواصل التعاون مع موراي.

وقال موراي: "كنت أعرف دائمًا أنني سأستمتع بالتدريب، لم أفكر في أي شيء أخر، لكن هناك أمور تعلمتها حول التدريب كانت ربما مختلفة قليلًا عما توقعته".

وأضاف "هناك جوانب محددة للتدريب احتاج للتحسن فيها مع المضي قدما، وتعلم بعض الأمور حول، على سبيل المثال، الجانب الفني للعبة".

وأشار "كلاعب كنت سأتفهم الأسس، لكن ليس بنفس الدرجة مثل المدربين أصحاب الخبرات، بعض ممن عملت معهم على مر السنين كانوا أقوياء للغاية في هذا الجانب".

وتابع: "أعتقد أن اللاعبين السابقين بشكل عام، سيكونوا جيدين جدًا في التعامل مع الاستراتيجيات وفهم علم النفس والأمور الأخرى بعد مسيرتهم كلاعبين، لكن من الواضح أن هناك العديد من المجالات الأخرى في التدريب أيضا والتي أحتاج إلى التعرف عليها".

وعن تجربته مع ديوكوفيتش قال "هناك أمور معينة استمتعت بها حقًا".

وتابع "لقد استمتعت بالتحليل، استمتعت بالمباريات، الجلوس على الجانب ومحاولة فهم ما يحدث بشكل أفضل، ومعرفة ربما كيفية تقديم يد المساعدة".

وختم بالقول: "الاستعداد للمباريات وهذه الأمور، تثير اهتمامي للغاية، أحب هذا الجانب من الأمور، لذا هو أمر استمتعت به، وأشعر بأنني قمت به بشكل جيد، والجوانب الأخرى التي احتاج إلى العمل عليها، والتي ربما لم تكن جيدة للغاية".

