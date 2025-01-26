الرياضة

نجم نابولي: أردنا الفوز وقد فعلنا ذلك ونحن سعداء للغاية

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نجم نابولي: أردنا الفوز وقد فعلنا ذلك ونحن سعداء للغاية

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد أندريه فرانك زامبو أنجويسا بشخصية نابولي التي مكنته من قلب النتيجة وإنهاء سلسلة انتصارات يوفنتوس.

نجم نابولي: أردنا الفوز وقد فعلنا ذلك ونحن سعداء للغاية

قال أنجويسا: "نابولي-يوفنتوس دائمًا مباراة خاصة هنا في نابولي. أردنا الفوز، وقد فعلنا ذلك ونحن سعداء للغاية."

وتابع: "المدرب يخبرني دائمًا أنه يمكنني تسجيل المزيد من الأهداف، والأمور تسير على ما يرام، لكن الأهم هو فوز الفريق. إنه لأمر رائع أن نرى فريقًا يخسر 1-0 أمام فريق قوي مثل يوفنتوس ثم يقلب النتيجة لتحقيق الفوز".

وأضاف: "نحن نعلم أننا فريق قوي، لكننا نأخذ المباراة تلو الأخرى بالتواضع والصلابة. نحن نعلم أن لدينا شخصية ومن الصعب التغلب علينا."

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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