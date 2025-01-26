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أحمد جودة - القاهرة - أشاد أندريه فرانك زامبو أنجويسا بشخصية نابولي التي مكنته من قلب النتيجة وإنهاء سلسلة انتصارات يوفنتوس.

نجم نابولي: أردنا الفوز وقد فعلنا ذلك ونحن سعداء للغاية

قال أنجويسا: "نابولي-يوفنتوس دائمًا مباراة خاصة هنا في نابولي. أردنا الفوز، وقد فعلنا ذلك ونحن سعداء للغاية."

وتابع: "المدرب يخبرني دائمًا أنه يمكنني تسجيل المزيد من الأهداف، والأمور تسير على ما يرام، لكن الأهم هو فوز الفريق. إنه لأمر رائع أن نرى فريقًا يخسر 1-0 أمام فريق قوي مثل يوفنتوس ثم يقلب النتيجة لتحقيق الفوز".

وأضاف: "نحن نعلم أننا فريق قوي، لكننا نأخذ المباراة تلو الأخرى بالتواضع والصلابة. نحن نعلم أن لدينا شخصية ومن الصعب التغلب علينا."