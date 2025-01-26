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أحمد جودة - القاهرة - يشهد مسرح محمد الخامس الوطني بالعاصمة المغربية الرباط مساء غد الإثنين مراسم قرعة بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير2026.

24 منتخبا يترقبون قرعة كأس أمم إفريقيا بالرباط غدا الإثنين

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة، ويحضر حفل القرعة الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم ورؤساء الإتحادات المحلية بجانب مدربي وممثلي للمنتخبات المتأهله لإضافة إلى وسائل الإعلام الدولية وعدد من اساطير ورموز اللعبة سيشارك في عملية السحب وهم المصري عصام الحضري، والكاميروني باتريك مبوما، والتونسي أيمن المثلوثي والإيفواري جيرفينيو والمالي محمد سيسوكو والزامبي كريستوفر كاتونجو.

وتستضيف المغرب تلك النسخة لأول مرة منذ عام 1988 وقبل خمس سنوات من مشاركتها اسبانيا والبرتغال في شرف استضافة بطولة كأس العالم 2030

وسيتم خلال القرعة تقسيم المنتخبات المتأهله وعددها 24 منتخبا إلي 6 مجموعات يتأهل منها أول وثاني بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.

ورغم أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف( لم يعلن عن تصنيف المنتخبات ولكن طبقا لأخر تصنيف شهري صادر من الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فأن التصتيف الأول سيضم المغرب والسنغال ومصر والجزائر ونيجيريا وكوت ديفوار، وسيكون في التصنيف الثاني كل من الكاميرون ومالي وتونس وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو، وفي التصنيف الثالث كل من الجابون وانجولا وزامبيا واوغندا وغينيا الاستوائية وبنين، وفي التصنيف الرابع كل من موزمبيق وجزر القمر وتنزانيا والسودان وزيمبابوي وبتسوانا.