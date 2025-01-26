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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى الإعلامي محمد شبانة عدم رضاه عن إقتراب الزمالك من ضم مهدي بكري مدافع مصر المقاصة.

شبانة: الزمالك بحاجة لصفقات تحمل جينات النادي



وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن مهدي بكري قد يكون مدافع جيد لكنه ليس لاعب المرحلة الحالية في إحتياجات الزمالك والتي تتطلب التعاقد مع مدافع قوي ذو خبرة يحمل صفات النادي خاصة بعد إصابة حمزة المثلوثي بالرباط الصليبي.

وأكمل شبانة بأن على الإدارة السعي وراء ضم المدافع الجزائري زين الدين بلعيد ومحاولة الوصول للحلول مع ناديه الذي يطلب مبالغ كبيرة تصل ل٢ مليون دولار.

واتم شبانة بأن الثنائي محمد ربيعة مدافع سموحة وأحمد حسام مدافع الجونة ضمن اهتمامات الزمالك لتدعيم الدفاع.

