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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن مصطفى الزناري مدافع الزمالك تأكد بقائه لنهاية الموسم بعد إصابة حمزة المثلوثي، مشيرًا إلى أن النادي الأبيض فتح ملف المفاوضات مع زين الدين بلعيد.

أمير هشام: الزمالك يرغب في ضم مدافع جديد.. والجلاصي معروض على جروس

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "بلعيد كان قريبا من الانتقال لنادي الزمالك في وقت سابق وقبل لقاء السوبر الإفريقي، وتحدث مسئولي النادي مع المدافع الجزائري، وطالبهم بتقديم عرض رسمي لناديه البلجيكي، لكنه لم يتم الرد بشكل حاسم".

وأضاف: "الزمالك تحرك لضم محمد ربيعة، وتحدثوا مع نادي سموحة الذي طلب 40 مليون جنيه نظير التخلي عنه".

وأكمل: "إلياس الجلاصي فسخ عقده مع أهلي بنغازي وتم عرضه على نادي الزمالك، وملف اللاعب أمام كريستيان جروس".

وأكد: "الزمالك اتفق مع مصر المقاصة على ضم مهند بكري، من أجل التعاقد معه، بعدما نال إعجاب مسئولي النادي".