محمد رضا "الهو" لاعب الزمالك أفضل ليبرو في البطولة العربية للكرة الطائرة

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أحمد جودة - القاهرة - حصد محمد رضا "الهو"، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، جائزة أفضل ليبرو في البطولة العربية التي أقيمت في قطر، ليُضيف إنجازًا فرديًا إلى تتويج فريقه بالبطولة.

وحقق فريق الزمالك لقب البطولة العربية بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء السبت على صالة نادي قطر القطري.

قائمة الفريق:

شارك الزمالك في البطولة بقائمة تضم: أحمد يوسف عفيفي، أشرف اللقاني، محمد رضا "الهو"، محمد مجدي "الجون"، محمد مصطفى كامل "لعبة"، محمد عادل سلامة "دولا"، ياسين محمد، شريف الشرقاوي، عبد الرحمن أحمد الشحات، عمرو أحمد الزمر، مروان الصافي، ديميتري، وماتيوس يوزويك.

الجهاز الفني والإداري:

قاد الفريق لتحقيق هذا الإنجاز الجهاز الفني الذي يتكون من:

كارلوس شوانكي (مدير فني)

وليد عبد العال (مدرب عام)

محمد عبد المنعم "ماركو" (مدرب مساعد)

شادي فهيم (محلل أداء)

أحمد سعودي (طبيب)

عبد الرحمن غانم (إخصائي تأهيل)

أحمد شعلان (مدير إداري)

أحمد سالم (مخطط أحمال)

سعيد أبو العلا "روبي" (مسؤول مهمات)



ترأس بعثة الزمالك في قطر عضو مجلس الإدارة رامي نصوحي، الذي كان شاهدًا على تتويج الفريق باللقب المستحق.