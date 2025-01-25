انت الأن تتابع خبر الفجيرة يعتلي صدارة دوري الأولى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتلى الفجيرة صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بالفوز الكبير على ضيفه جلف إف سي 5-1، سجل لـ«الذئاب» ساندر بنبشير ثلاثة أهداف «هاتريك»، وهدف لكل من باسط سيدو وإسماعيله سونكو، فيما أحرز رينر ألفيس هدف جلف إف سي، وبهذا الفوز يرفع الفجيرة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن العربي الذي تراجع للمركز الثاني، وشهدت المباراة طرد لاعب جلف أنور سوسال.

كما كان الفوز أيضاً من نصيب الظفرة على مضيفه مصفوت 2-1 وسجل ثنائية «الفارس» ريان يسلم وموهامد لامين ياتارا، فيما أحرز حمزة الغطاس هدف مصفوت، ليرفع الظفرة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث.

وتغلب جلف يونايتد على مجد 2-1، بكّر الأخير بالتسجيل عن طريق اللاعب مامور نيانج، قبل أن يقلب جلف الطاولة بهدفين، أحرزهما راشد فؤاد ولارس فيلدفيك، ليرفع جلف يونايتد رصيده إلى 10 نقاط.

وتستكمل مواجهات الجولة مساء الأحد بثلاث مباريات، تجمع الإمارات مع يونايتد، والذيد مع الجزيرة الحمراء، وحتا مع الحمرية.