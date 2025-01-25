نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة بلد الوليد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإسباني.

موعد مباراة بلد الوليد ضد ريال مدريد

ينزل الفريق الملكي ضيفًا ثقيلًا على بلد الوليد، مساء اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بلد الوليد

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - روديجر - فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - إبراهيم دياز.



ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز العشرين برصيد 15 نقطة فقط.

وتنقل مباراة ريال مدريد مع بلد الوليد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

