نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ريمس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم بفريق باريس سان جيرمان مباراته اليوم أمام نظيره ريمس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز

يكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي عن موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره فريق ريمس والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره ريمس اليوم السبت الموافق 25 يناير على ملعبه في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان

تذاع مباراة باريس سان جيرمان ونظيره ريمس عبر شاشة قناة beIN sports HD1

ويدخل فريق باريس سان جيرمان المباراة وهو متربع على عرش صدارة الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة بينما ريمس في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.