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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم.. القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي الممتاز .. يشهد ملعب الاتحاد اليوم السبت 25 يناير 2025 مباراة قوية ومنتظرة بين مانشستر سيتي وتشيلسي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز وتُعد هذه المباراة واحدة من أبرز المواجهات في هذا الأسبوع، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وتعزيز موقفيهما في جدول الترتيب. ويأتي اللقاء في ظل تقلبات ملحوظة في نتائج مانشستر سيتي خلال الفترة الأخيرة، فيما يسعى تشيلسي لمواصلة أدائه القوي.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشيستر سيتي وتشيلسي من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي يسعى لتعزيز مركزه في الدوري الإنجليزي



يدخل فريق مانشستر سيتي، بقيادة مدربه بيب جوارديولا، مواجهة تشيلسي بهدف حصد النقاط الثلاث لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل السيتي حاليًا المركز الخامس برصيد 38 نقطة، جمعها من 11 انتصارًا، و5 تعادلات، و6 هزائم.

ويأمل جوارديولا في الاستفادة من اللعب على أرضه وبين جماهيره لتكرار تفوقه على تشيلسي هذا الموسم، حيث فاز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد على ملعب "ستامفورد بريدج". كما يسعى المدرب الإسباني لاقتناص المركز الرابع من تشيلسي لتعزيز فرص فريقه في المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.



على الجانب الآخر، يدخل تشيلسي المباراة تحت قيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا بهدف تحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول الترتيب. ويحتل الفريق اللندني المركز الرابع برصيد 40 نقطة، حققها من 11 انتصارًا، و7 تعادلات، و4 هزائم.

وكان تشيلسي قد عاد للانتصارات في الجولة الماضية بعد فوزه على وولفرهامبتون بنتيجة 3-1، ما أوقف سلسلة النتائج السلبية التي تضمنت خسارتين وثلاثة تعادلات في خمس جولات متتالية. ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية لتقليص الفارق مع ليفربول المتصدر.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي والقناة الناقلة

تُقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية.

و تُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1، التي تنقل أبرز مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

موقف الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي

تشيلسي: يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، ويأمل في توسيع الفارق مع مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي: يحتل المركز الخامس بفارق نقطتين عن تشيلسي، ويطمح لاستعادة المركز الرابع بتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

نتائج الفريقين في الموسم الحالي

حقق مانشستر سيتي الفوز على تشيلسي في مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" بهدفين دون رد، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة اليوم ويُعاني مانشستر سيتي من تراجع في نتائجه مؤخرًا في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، مما يجعله بحاجة ماسة للانتصار.

المواجهات السابقة بين الفريقين

تقابل مانشستر سيتي وتشيلسي في 163 مواجهة سابقة، شهدت تفوق تشيلسي بتحقيقه 64 انتصارًا مقابل 63 فوزًا لمانشستر سيتي، فيما انتهت 36 مباراة بالتعادل. سجل لاعبو تشيلسي 220 هدفًا خلال هذه المباريات، بينما استقبلت شباكهم 221 هدفًا. ويُعد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الهداف التاريخي لهذه المواجهات برصيد 13 هدفًا.

أما من حيث القيمة التسويقية، تبلغ قيمة فريق مانشستر سيتي نحو 1.24 مليار يورو، مقارنة بـ 1.03 مليار يورو لفريق تشيلسي. ويأتي النرويجي إيرلينج هالاند على رأس قائمة اللاعبين الأعلى قيمة بين الفريقين، حيث تُقدر قيمته بـ 200 مليون يورو.

عمر مرموش واستعدادات السيتي للمباراة

أكد المدير الفني بيب جوارديولا جاهزية النجم المصري عمر مرموش للمشاركة في مباراة اليوم بعد انتقاله رسميًا إلى مانشستر سيتي قادمًا من فرانكفورت كما أعلن جوارديولا أن اللاعبين الجدد فيتور ريس وعبد القادر خوسانوف سيكونون ضمن التشكيلة الأساسية للفريق وتُعد هذه المباراة فرصة كبيرة لعمر مرموش لتقديم أوراق اعتماده لجماهير السيتي في أول ظهور له مع الفريق.

التعاقدات الجديدة لمانشستر سيتي

خلال الأيام الماضية، عزز مانشستر سيتي صفوفه بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد، هم: عمر مرموش (من فرانكفورت). فيتور ريس. عبد القادر خوسانوف. ويسعى الفريق لاستغلال هذه الإضافات الجديدة لتحسين الأداء واستعادة مكانته في جدول الترتيب.



موقف مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي



من المرجح أن تشهد كتيبة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، ظهور عمر مرموش الأول في تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي، والذي سيأتي كالتالي:

حراسة المرمى إيديرسون

خط الدفاع يوشكو جفارديول - مانويل أكانجي - عبد القادر خوسانوف - ريكو ليويس

خط الوسط كيفين دي بروينه - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم جاك جريليش - فيل فودين - عمر مرموش - إرلينج هالاند

تشكيل تشيلسي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي



فيما يكون تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى روبرت سانشيز

خط الدفاع مارك كوكوريا - توسين أداربايويو - ليفي كولويل - ريس جيمس

خط الوسط مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم جادون سانشو - كول بالمر - نوني مادويكي - نيكولاس جاكسون

توقعات المباراة وأهميتها

تُعد هذه المباراة فرصة ذهبية لتشيلسي لتعزيز مركزه ضمن المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز وبالنسبة لمانشستر سيتي، الفوز اليوم يعني الاقتراب من استعادة مستواه المعتاد في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق مؤخرًا وستكون الأنظار موجهة نحو اللاعبين الجدد، خاصة عمر مرموش، الذي يأمل في ترك بصمته مع الفريق.