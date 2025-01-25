نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنتوني يصل إسبانيا لإتمام انتقاله إلى ناديه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل البرازيلي أنتوني جناح مانشستر يوتايتد إلى إسبانيا صباح اليوم السبت، تمهيدا لإجراء الفحص الطبي مع ريال بيتيس، قبل الانضمام إلى صفوف الفريق بشكل رسمي.

أنتوني يصل إسبانيا للانضمام إلى ريال بيتيس

ووفقًا لما ذكرته تقارير صحفية، فإن ريال بيتيس ومانشستر يونايتد توصلا لاتفاق على انتقال الجناح البرازيلي إلى صفوف النادي الإسباني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، ولا يشمل التعاقد أحقية الشراء.

وانضم الجناح البرازيلي البالغ من العمر 24 عاما، إلى صفوف المان يونايتد في صيف 2022، قادما من أياكس الهولندي، بمقابل 96 مليون يورو.

وشارك أنتوني مع اليونايتد منذ انضمامه إلى صفوف العملاق الإنجليزي، في 91 مباراة بكافة المسابقات، احرز خلالهم 11 هدفا، وصنع 5 تمريرات حاسمة.

