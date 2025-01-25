مدرب توتنهام ينفجر: النادي يلعب بالنار بعدم ضم لاعبين جدد

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أحمد جودة - القاهرة - قال أنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام هوتسبير إن النادي «يلعب بالنار» بعدم التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الحالي في ظل معاناة الفريق المبتلى بالإصابات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتراجع توتنهام إلى المركز 15 في الترتيب، وهو أقرب من منطقة الهبوط عن المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية، بعدما حقق انتصارًا واحدًا وتلقى سبع هزائم في آخر عشر مباريات.

ولدى توتنهام أكبر قائمة إصابات بين فرق الدوري، مع غياب 12 لاعبًا عن صفوفه من بينهم دومينيك سولانكي أغلى لاعب في تاريخ النادي الذي من المتوقع أن يغيب لمدة تصل إلى ستة أسابيع بسبب إصابة في الركبة.

واستعان بوستيكوغلو بالعديد من اللاعبين الشبان في محاولة للتعامل مع أزمة الإصابات، وقال إنه يجري مناقشات يومية مع يوهان لانج المدير الرياضي بشأن «محاولة الحصول على بعض المساعدة للاعبين من خلال الدخول في سوق الانتقالات».

وقال بوستيكوغلو للصحافيين: «أنا لا أحاول العثور على فرص (لضم لاعبين جدد) للنادي، هذا ليس دوري في الوقت الحالي. ليس لدي وقت للقيام بذلك.

لا أعتقد أنني أصرح بشيء غير واضح، ولن أكون صادقًا بأن آتي إلى هنا وأقول شيئًا آخر. هذه المجموعة من اللاعبين تحتاج إلى المساعدة، ولا شك في ذلك.

إذا لم نضم أي لاعب فسنلعب بالنار، ولكن الجانب الآخر من هذا هو أن النادي يحاول تغيير هذا الوضع».

ورغم النتائج المتواضعة فإن بوستيكوغلو احتفظ بثقة إدارة النادي، بعدما قاد الفريق إلى قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية حيث يتقدم 1-صفر على ليفربول بعد مباراة الذهاب.

وتقام مباراة الإياب على ملعب أنفيلد في السادس من فبراير (شباط) المقبل.

وحصل توتنهام على بعض الدعم بعودة كريستيان روميرو إلى التدريبات، بينما من المتوقع أن يكون شريكه في قلب الدفاع ميكي فان دي فين جاهزًا قبل مباراة الإياب.

وقال بوستيكوغلو: «من بين الإصابات طويلة الأمد، فإنهما الوحيدان اللذان لديهما فرصة التعافي في ذلك الأسبوع، لكن لا يزال أمامنا 12 يومًا (قبل مباراة ليفربول).