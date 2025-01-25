نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية لمتابعة موعد مباراة يوفنتوس ونابولي وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس ونابولي يوم السبت 25 يناير 2025 على ملعب دييجد ارماندو مارادونا معقل نابولي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة يوفنتوس ونابولي عبر شبكة قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 وسيقوم بلال علام بالتعليق على أحداث اللقاء.

فاز يوفنتوس على ميلان بثنائية نظيفة في الجولة الماضية من الكالتشيو كما فاز نابولي أتلانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 37 نقاط في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل نابولي المركز الأول برصيد 50 نقطة.

موقف يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي

احتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 71 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 5 مباريات.

في حين احتل نابولي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 53 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر 11 مباراة.