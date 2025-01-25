ميلان يستعير نجم مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مانشستر سيتي وميلان، الجمعة، انتقال كايل ووكر إلى الفريق الإيطالي على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم.

وقال ميلان في بيان، إن العقد يمنحه خيار ضم الظهير الأيمن البالغ عمره 34 عامًا بعقد دائم. وذكرت شبكة «سكاي إيطاليا» أن ووكر سيكلف النادي نحو 4.2 مليون جنيه إسترليني (5.24 مليون دولار).

وشارك اللاعب الإنجليزي الدولي في 319 مباراة مع سيتي، كان آخرها في الفوز 4 - 1 على وست هام يونايتد بالدوري في 4 يناير.

ولم يشارك ووكر في فوز سيتي الساحق 8 - صفر على سالفورد سيتي في الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد أسبوع واحد، وقال المدرب بيب غوارديولا إن المدافع طلب «استكشاف خيارات اللعب خارج البلاد».

ويتبقى في عقد ووكر، الذي انتقل إلى سيتي في 2017 قادمًا من توتنهام هوتسبير، 18 شهرًا بعدما مدده لمدة 3 سنوات في 2023.

وشارك في جميع انتصارات سيتي الستة بالدوري هذا الموسم، لكنه يترك الفريق في ظل سلسلة من النتائج السيئة، جعلته مهددًا بالخروج من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا، بعد خسارته 4 - 2 أمام باريس سان جيرمان يوم الأربعاء.

ويحتل سيتي المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، بفارق 12 نقطة خلف ليفربول المتصدر، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.