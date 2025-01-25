نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان ضد بارما في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية مباراة ميلان وبارما وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

خسر ميلان من يوفنتوس بثنائية نظيفة في الجولة الماضية من الكالتشيو بينما تعادل بارما مع فينيسيا بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل ميلان المركز الثامن برصيد 31 نقطة في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل بارما المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة.

موقف ميلان وبارما في جدول الدوري الإيطالي

احتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 75 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 7 مباريات.

في حين نجح بارما في الصعود إلى الدوري الإيطالي بعد أن قضى الموسم الماضي في الدرجة الثانية.

موعد مباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة ميلان وبارما يوم الأحد 26 يناير 2025 على ملعب سان سيرو معقل ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مصر والساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة ميلان وبارما عبر شبكة قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 الناقل الحصري للبطولة في دول الشرق الأوسط.