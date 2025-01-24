نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يهزم بيراميدز في دوري الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات" على بيراميدز بثلاثية دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك كل من: "أليس أوياه أوجيبي، وأيه إبراهيم، وياتوندي أتنوكي فاچوبي".

سيطرت لاعبات الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وصنع الفريق عدة فرص على مدار شوطي اللقاء، نتج عنها تسجيل 3 أهداف، بجانب أهدار عدة فرص محققة على مرمى بيراميدز كانت كفيلة بزيادة النتيجة.

ويقود فريق الزمالك كل من: "عادل حسين مديرًا فنيًا، محمود خميس مدربًا عامًا، حسام محمد ومحمد سمير مدربين مساعدين، وياقوت فاروق مدربًا لحراس المرمى، وسيف الدين خالد إداريًا، وإيمان محمد جمال طبيبًا".