نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعلن جاهزية نجميه قبل ملاقاة الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم عبد الله السعيد ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك الثنائي في الفقرة البدنية مع اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة مودرن سبورت الأخيرة، قبل أن يشارك اللاعبان بصورة طبيعية في الفقرة الفنية والتقسيمة التي أقيمت في نهاية المران.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

