نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بسام: رغبتي كانت الانتقال للأهلي وأرحب باللعب للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا ومنتخب مصر، حزنه الشديد بسبب موقف جماهير الأهلي تجاه قائد فريقها محمد الشناوي ما جعل العلاقة بينه وبين الجمهور متوترة في الفترة الأخيرة.

وقال محمد بسام، خلال تصريحات لبرنامج VIP الذي يُقدمه الإعلامي أحمد المصري عبر إذاعة راديو أون سبورت إنه كان قريبا جدا من الانتقال للنادي الأهلي مع بداية الموسم، لكنه لا يعلم عن أسباب فشل الصفقة، مؤكدا أن رغبته الأولى كانت الانتقال للمارد الأحمر لكن في حال طلب الزمالك ضمه فسيكون مرحبا للعب له.

وتابع حارس سيراميكا أن فوز فريقه بكأس الرابطة أعطى دافعا كبيرا للفريق من أجل تحقيق المزيد من البطولات، وأن المنافسة في بطولة الدوري المصري حاليا اختلفت تماما عن السابق بعد أن أصبحت الفروقات بين الأهلي والزمالك وباقي الأندية قليلة.

وخلال حديثه لبرنامج VIP مع الإعلامي أحمد المصري أبدى بسام سعادته برد فعل الجماهير تجاهه وحبهم له رغم عدم لعبه للقطبين.

وأكد بسام أن المنافسة مع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي خلال مزاملته له في طلائع الجيش كانت سببا في ارتفاع مستواه وتألقه حتى الآن مؤكدا أنه كان يتوقع تألق الشناوي بعد انتقاله للأهلي.

وأشار بسام خلال حديثه مع الإعلامي أحمد المصري أن حارس مرمى الاتحاد السكندري المهدي سليمان يعد أحسن حارس في مصر في الوقت الحالي متمنيا عودته السريعة من الإصابة والمشاركة مع فريقه.

وأضاف بسام أنه لا يعرف سبب استبعاده عن صفوف منتخب مصر رغم تألقه مع فريقه، مضيفا أن المنافسة بين حراس المرمى خلال بطولة الدوري المصري الذي يضم أكثر من حارس مميز تصب في صالح المنتخب الوطني المصري.

واختتم محمد بسام حديثه للإعلامي أحمد المصري بأن زميله الجزائري في الفريق أحمد قندوسي من أفضل المحترفين في بطولة الدوري المصري الممتاز وأن حديثه بشأن فرض القلعة الحمراء التعامل مع وكلاء معينين لإتمام التعاقد مع اللاعبين هو حر فيه، لأنه هو من عاش الموقف كاملا وليس أحدًا آخر.

