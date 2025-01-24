جوارديولا يحسم موقف مرموش من المشاركة أمام تشيلسي في البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - حسم الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، موقفه من مشاركة المهاجم المصري عمر مرموش المنضم حديثًا للسيتيزنز، مع الفريق في مواجهة تشيلسي بالبريميرليج.

جوارديولا: مرموش مهاجم مميز

وقال بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة فريقه أمام تشيلسي، " مرموش مهاجم مميز، لديه جودة رائعة في الثلث الأخير وحسن تصرف أمام المرمى، أعتقد أنه سيتقألم سريعا مع الفريق".

وبسؤاله عن إمكانية مشاركة الصفقات الجديدة في مواجهة تشيلسي، أجاب المدرب الإسباني " نعم، نعم، ليس لدينا لاعبون، عمر مرموش وعبد القادر خوسانوف وفيتور ريس جميعهم جاهزون ومتاحون للعب ضد تشيلسي غدًا".

وانضم مرموش البالغ من العمر 25 عاما، إلى صفوف السيتي في الانتقالات الشتوية الحالية، قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني، بمقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو إمتيازات.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نارية أمام تشيلسي غدًا السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-2025.