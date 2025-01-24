انت الأن تتابع خبر جوارديولا يكشف سبب تعاقد مانشستر سيتي مع عمر مرموش والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أشاد المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بالنجم المصري عمر مرموش الذي انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن مانشستر سيتي أمس الخميس تعاقده مع المهاجم الدولي المصري قادما من أينتراخت فرانكفورت الألماني بعقد يمتد حتى عام 2029.

وبحسب تقارير صحفية، بلغت قيمة انتقال مرموش إلى صفوف السيتي 75 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز إضافية، ليصبح بذلك أغلى لاعب عربي في التاريخ.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة مانشستر سيتي ضد تشيلسي المقررة غدا السبت في قمة مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، أوضح جوارديولا سبب تعاقد فريقه مع مرموش، قائلا: "التعاقد مع مرموش جاء لأنه سيكون إضافة قوية للسنوات القادمة".

وأضاف: "نتوقع أن يكون مرموش إضافة قوية، مع جودته التي لا تصدق في الثلث الأخير، ولهذا السبب قمنا بالتعاقد معه الآن".

ولدى سؤاله عما إذا كان من الممكن ضم الوافدين الجدد فيتور ريس وعبد القادر خوسانوف وعمر مرموش إلى تشكيلة مانشستر سيتي في لقاء تشيلسي غدا، رد المدرب الإسباني: "جميع الصفقات الثلاث الجدد جاهزون للمشاركة، ولكني لا أعرف من سيلعب بعد ومتى".

وأكمل جوارديولا: "فيتور (ريس) لاعب شاب، لديه شخصية قوية لكنه يحتاج إلى الوقت. عبد القادر خوسانوف مستقر بالفعل، كان يلعب في الدوري الفرنسي (مع لنس) ضد لاعبين أقوياء وسريعين. عمر مرموش شارك في جلسة تدريب فريقنا، وأعتقد أنه سيتكيف بسرعة".