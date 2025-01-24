انت الأن تتابع خبر اخبار الرياضة برشلونة يمدد نجمه حتى 2028 مع شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد لاعبه الشاب جيرارد مارتين لمدة ثلاث سنوات، ليبقى في صفوف الفريق حتى عام 2028.

وتم نشر صورة لمارتين عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة “إكس” مع تعليق: “جيرارد مارتين برشلوني حتى 2028”.

فإن الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة يبلغ 100 مليون يورو.

ورغم أن تجربة تشافي هيرنانديز كمدرب لم تحقق النجاح المطلوب، حيث اكتفى الفريق بحصد لقب الدوري وكأس السوبر الإسباني في موسم 2022-2023، إلا أن واحدة من أبرز إيجابيات فترته كانت الفرصة التي منحها لـ 15 لاعبًا من أكاديمية لاماسيا، ومنهم الموهوب جيرارد مارتين.