نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. برشلونة يُعلن تمديد تعاقده مع جيرارد مارتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي صباح اليوم الجمعة، عن تمديد التعاقد مع جيرارد مارتين ظهير أيسر الفريق.

جيرارد مارتين مستمر مع برشلونة حتى 2028

وكشف النادي الكتالوني في بيانه الرسمي، أن الظهير الإسباني وقع على عقده الجديد مع برشلونة حتى يونيو 2028.

وانضم اللاعب الإسباني البالغ من العمر 22 عاما، إلى صفوف برشلونة صيف 2023 قادما من كورنيلا في صفقة انتقال حر.

وشارك جيرارد مارتين مع النادي الكتالوني هذا الموسم في 18 مباراة بكافة المسابقات، لم يسجل أي هدف، وصنع هدفين.

وحقق فريق برشلونة لقب بطولة كأس السوبر الإسباني للموسم الحالي 2024-2025، على حساب نظيره ريال مدريد بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

ويحتل البارسا المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر فريق ريال مدريد والذي يمتلك في رصيده 46 نقطة.

ويستعد النادي الكتالوني لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فالنسيا يوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.