انت الأن تتابع خبر باستور يُعلن قائمة مصر لمواجهة سلوفينيا في ببطولة العالم لكرة اليد والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، قائمة المنتخب لمواجهة سلوفينيا في السابعة من مساء اليوم الجمعية، في الجولة الثانية من الدور الرئيسي ببطولة العالم 2025،

والمقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

واستمر غياب أحمد هشام دودو وبلال مسعود عن قائمة المنتخب الوطني امام سلوفينيا، وبذلك يخوض المنتخب لقاء اليوم بنفس قائمة مواجهة أيسلندا السابقة في الجولة الأولى من الدور الرئيسي.

وجاءت قائمة المباراة كالتالي: